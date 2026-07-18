Desde el Estadio Unión Tarma, Universitario de Deportes vs. ADT juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la Liga 1 2026, en el duelo válido por la fecha 1 del Torneo Clausura. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para todo el público, este enfrentamiento estará disponible en la señal de L1 MAX (disponible en diversos operadores de cable como DirecTV, Claro TV y Best Cable) y en su versión de streaming a través de Liga 1 Max, contratando el servicio de pago; eso sí, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. El choque se disputará este sábado 18 de julio desde la 1:15 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).

Universitario vs. ADT: previa del partido

Universitario de Deportes afrontará este sábado un nuevo examen en la Liga 1 cuando se mida con ADT por la primera jornada del Torneo Clausura. El encuentro, que se disputará en el Estadio Unión Tarma, definirá los primeros tres puntos del certamen y marcará el estreno oficial del conjunto crema en la segunda parte de la temporada.

Con el formato de todos contra todos en un torneo corto, no habrá margen para el error y cualquier descuido inicial podría costarle muy caro a uno de los principales candidatos al título. Más allá de la diferencia de localía, Universitario sabe que el torneo local suele ser impredecible y sumamente disputado.

El equipo de Ate intentará imponer su protagonismo desde el inicio, aunque enfrente tendrá a un ADT motivado por la posibilidad de protagonizar una de las sorpresas de la ronda en casa. El cuadro tarmeño llega con la consigna de lavarse la cara tras un Apertura irregular y buscará aprovechar la presión que recae sobre el conjunto dirigido por Héctor Cúper.

Otro de los condimentos del encuentro será el contexto en el que se disputa. Universitario afrontará este compromiso buscando arrancar con paso firme para pelear el campeonato de manera directa y meterse a los Play-offs por el título nacional a fin de año. Por su parte, la escuadra merengue buscará consolidarse en lo alto de la tabla acumulada para asegurar su regreso a la Copa Libertadores de la próxima campaña, un objetivo prioritario para la institución estudiantil.

El ganador del partido continuará con confianza su camino en una competencia sumamente exigente donde el margen de error para los grandes de Lima es mínimo. Con la hinchada local acompañando en las tribunas del Unión Tarma y un escenario que promete un gran marco festivo, el duelo reúne todos los ingredientes para ser uno de los más atractivos del arranque del Clausura. ADT buscará hacer valer su localía para sumar sus primeros tres puntos, mientras que Universitario de Deportes intentará aguarle la fiesta al local y llevarse un resultado histórico de Tarma.

Universitario visita a ADT con transmisión de L1MAX (Video: Universitario TV)