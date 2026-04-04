Desde el Estadio Monumental de Ate, vs. se enfrentan por la , en el duelo válido por la novena jornada del Torneo Apertura. ¿Dónde pasaron el partido gratis online? Para todo el territorio peruano, este enfrentamiento estuvo disponible en L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que pudo ser visto por DIRECTV, Claro TV, WIN TV, Movistar TV y Best Cable. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputó este sábado 4 de abril desde las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil). Viviste el minuto a minuto, incidencias y gol del superclásico peruano en Depor.

Partido gratis, Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ver gratis Liga 1 MAX por Movistar
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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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