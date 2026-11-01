Universitario vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura. (Video: U TV)
Universitario vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura. (Video: U TV)

Desde el Estadio Mansiche, este domingo 1 de noviembre se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por el , correspondiente a la fecha 15 del campeonato peruano. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, el encuentro arrancará a las 15:30 horas. Los canales de transmisión también dependerán del operador. El compromiso se podrá seguir por Liga 1 Max, disponible en DIRECTV y Movistar TV. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Partido gratis, Universitario vs. Atlético Grau EN VIVO: ver hoy Liga 1 Max, DIRECTV y Movistar TV. (Video: Universitario)
Partido gratis, Universitario vs. Atlético Grau EN VIVO: ver hoy Liga 1 Max, DIRECTV y Movistar TV. (Video: Universitario)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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