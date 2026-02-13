Este viernes 13 de febrero desde las 8:30 p.m., vs. chocan por la . ¿Cómo se verá el partido? La transmisión estará disponible en L1 MAX (anteriormente llamado Liga 1 MAX) para todo el Perú por señal cerrada, además de la versión de streaming en las plataformas de DGO, Zapping, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Monumental de Lima será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.

Previa Universitario vs. Cienciano (Video: L1 MAX)
