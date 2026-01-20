Youtube exclusivo de la ‘U’ transmite (EN VIVO | EN DIRECTO) el vs. en amistoso de pretemporada. ¿En qué canales se podrá ver? Para seguir la transmisión, Youtube lo pasará para todo el territorio peruano, canal únicamente del cuadro crema, donde se deberá pagar una suscripción para visualizar el duelo. Ojo, no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. El choque será el martes 20 de enero, desde el Estadio Monumental, desde las 10:00 a.m. (horario en Perú, con seis horas más en España).

Universitario vs. Melgar por amistoso. (Video: Universitario)
Universitario vs. Melgar por amistoso. (Video: Universitario)
SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS