Este sábado 11 de julio desde las 3:30 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO por un amistoso previo al reinicio de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará por la señal de Universitario TV, que es el canal oficial del club por la plataforma de YouTube. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Monumental será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Partido gratis, Universitario vs. Millonarios: link para ver hoy por YouTube. (Video: @universitario)
Partido gratis, Universitario vs. Millonarios: link para ver hoy por YouTube. (Video: @universitario)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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