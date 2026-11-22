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Link partido gratis, Universitario vs. Sport Huancayo EN VIVO: ver hoy Liga 1 MAX y DIRECTV
Desde el Estadio IPD de Huancayo, Universitario vs. Sport Huancayo se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por la Liga 1 2026, en el duelo válido por la decimoséptima jornada del Torneo Clausura. ¿Dónde pasarán el partido gratis online? Para todo el territorio peruano, este enfrentamiento estará disponible en L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que podrá ser visto por DIRECTV, Claro TV, WIN TV, Movistar TV y Best Cable. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este domingo 22 de noviembre desde las 15:00 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).
Sport Huancayo vs. Universitario. (Video: Sport Huancayo) SOBRE EL AUTOR
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.