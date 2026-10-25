Desde el , se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por la , en el duelo válido por la décima tercera jornada del Torneo Clausura. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para todo el territorio peruano, este enfrentamiento estará disponible en L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que podrá ser visto por DIRECTV, Claro TV, WIN TV, Movistar TV y Best Cable. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este domingo 25 de octubre desde la 1:15 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Previa Alianza Lima vs. CD Moquegua. (Video: Alianza Lima TV)
Previa Alianza Lima vs. CD Moquegua. (Video: Alianza Lima TV)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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