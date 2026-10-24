Desde el , se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por la , en el duelo válido por la décima tercera jornada del Torneo Clausura. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para todo el territorio peruano, este enfrentamiento estará disponible en L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que podrá ser visto por DIRECTV, Claro TV, WIN TV, Movistar TV y Best Cable. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este sábado 24 de octubre desde las 8:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Universitario vs. Juan Pablo II juegan por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, con la transmisión de Liga 1 MAX por DIRECTV, DGO, Movistar TV y Claro TV. (Video: Universitario)
Universitario vs. Juan Pablo II juegan por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, con la transmisión de Liga 1 MAX por DIRECTV, DGO, Movistar TV y Claro TV. (Video: Universitario)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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