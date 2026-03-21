Desde el Estadio Los Chankas de Andahuaylas, vs. se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 8 del Torneo Apertura de la . ¿Qué canales están confirmados para la transmisión de este compromiso? L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX) es el único canal con los derechos para pasar el duelo entre cemas y rimenses, con sus alternativas de pago en cableoperadoras como Movistar TV, DIRECTV, Best Cable y Claro TV. ¿Cuándo y a qué hora juegan? El compromiso se disputará este sábado 21 de marzo a las 3:30 p.m. Recuerda no ver en Fútbol Libre TV, señal pirata.

Partido gratis, Sporting Cristal vs. Los Chankas en directo: transmisión de Liga 1 Max y Movistar TV
Partido gratis, Sporting Cristal vs. Los Chankas en directo: transmisión de Liga 1 Max y Movistar TV
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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