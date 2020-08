Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal y los demás equipos de la Liga 1 tendrán que esperar nuevamente para que el balón vuelva a rodar. Roberto Silva es consciente de la difícil situación y consecuencias que ello traerá y dio su punto de vista con relación a los hechos que se dieron cita a los alrededores del Estadio Nacional el último viernes.

“Volver a trabajar en el fútbol implica un riesgo, como lo es volver a cualquier otro trabajo. Si vas a salir a la calle, tienes que asumir que estarás expuesto a mayor riesgo. Este último no desaparece, pero lo reduces. Ahora, hay clubes que son igual de inconscientes que los que salieron al banderazo. Si los que dirigen los clubes son de valores desviados, tienes resultados como los que tienes”, sostuvo el presidente de la SAFAP en diálogo con ‘El Tridente Depor'.

El mea culpa de Roberto Silva

Por otro lado, Roberto Silva reconoció que jamás se esperó que el partido de Universitario de Deportes pueda ocasionar que el fútbol vuelva a paralizarse y que, incluso, aplaudió la idea que se juegue el día del aniversario del equipo merengue.

“Cuando la FPF propuso inicio del torneo e hizo un fixture. A mí, me pareció una manera maravillosa porque el club estaba en su aniversario, la gente se va a enganchar. No se me ocurrió que iban a salir a hacer banderazo”, indicó.

Además, el presidente de SAFAP hizo un mea culpa al no haber recomendado que se modifique la fecha del partido de la ’U'.

“Tengo algo de responsabilidad porque. Debí sugerir un cambio de estrategia, aunque esto no necesariamente iba a evitar las concentraciones. Pero sí, el aniversario le dio un agregado extra”, agregó.

La posible solución para la vuelta del fútbol

Roberto Silva se mostró confiado en que las autoridades le volverán a dar luz verde a la vuelta del fútbol, aunque para esta ocasión deberán corregir los errores que mostraron en esta jornada para no repetirlos.

“Te aseguro que no va a haber un segundo ‘perdón'. Estoy seguro que el gobierno va a decirnos cuales son las medidas que vamos a tomar y nos dará una chance mas, pero si sale nuevamente, esto se acabó”, indicó.

Incluso, se atrevió a dar una posible solución para que la Liga 1 penalice a todo aquel que ponga en riesgo su salud y de las personas.

“Tenemos que tomar medidas más drásticas. Club cuyos hinchas hagan este tipos de aglomeraciones, pierde los puntos automáticamente”, finalizó el presidente de SAFAP.

