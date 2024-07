El nombre de Gabriel Costa (34 años) se encuentra en boca de todos. Y es que en las últimas horas, tras quedar confirmado que no cuenta para el cuerpo técnico de Alianza Lima de cara a lo que queda del campeonato, el volante uruguayo nacionalizado peruano ha empezado a sonar como posible fichaje de Universitario de Deportes. El popular ‘Gabi’ tendría que solucionar un par de temas de contractuales en La Victoria para enfundarse en la camiseta crema del clásico rival. En ese contexto. Adrián Arregui (31), uno de los hombres importantes en el camarín blanquiazul, ha sido consultado sobre el tema.

Lejos de tomar una posición clara sobre el posible fichaje de Gabriel Costa por Universitario, el exvolante de Temperley dijo a periodistas: “Eso es un tema de Gabi con el club. Yo soy Adrián Arregui y no me meto en esas cosas. Es un tema de ello y no tengo nada que decir”.

Este año, Costa solo jugó nueve fechas de las 17 establecidas en el campeonato nacional, registrando un solo gol. Las otras veces que no estuvo en cancha fue por lesión o decisión del entrenador (Alejandro Restrepo). En tanto, en la Copa Libertadores, solo dijo presente en un encuentro (fue en el empate ante Cerro Porteño en Matute).

Cabe señalar que sus números fueron mejores a inicios del 2023, cuando recién llegó a tienda blanquiazul. ‘Gabi’ marcó en la presentación del plantel y en el clásico ante Universitario en el Monumental. No solo eso, con Guillermo Salas era uno de los que más minutos tenían en el equipo (826′).

Recordemos que Gabriel Costa jugó en Alianza Lima en 2014 y 2015, luego estuvo en Sporting Cristal y Colo Colo, y retornó al equipo blanquiazul en 2023. Sin embargo, este año el jugador no tuvo continuidad y por eso busca un nuevo equipo.

Gabriel Costa tiene contrato con Alianza Lima hasta el final del año 2024. (Foto: Getty Images)

Hace un par de semanas, el aguerrido volante argentino estuvo en la mira de Millonarios de Bogotá. Según trascendió, desde la capital colombiana buscaron sus servicios para lo que queda del 2024, pero el futbolista de Alianza Lima descartó su salida a través de un comunicado en redes sociales.

“Se habló de más. Se habló cosas que no eran. El club siempre se supo que yo se quería seguir aquí y ellos también. Hice un comunicado, cosa que no suelo hacer porque no tengo que salir a aclarar nada. Debido a todo eso hacía falta, pero está todo claro. Siempre quise estar acá. Estoy en el lugar donde quiero y nada más que decir”, afirmó Arregui.





El partido está programado para este sábado 6 de julio desde las 3:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 5:30 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 4:30 p.m.; en México a las 2:30 p.m.; mientras que en España a las 10:30 p.m.

El partido entre Alianza Lima y Sport Boys se disputará en el Estadio Miguel Grau y será transmitido en exclusiva para todo el Perú a través de la señal de GOLPERU, disponible en la parrilla de canales de Movistar, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play).





El partido que dará inicio al Torneo Clausura será el de Unión Comercio vs. Los Chankas, el viernes 12 de julio. Este enfrentamiento, en el Estadio Carlos Vidaurre García de Tarapoto, promete ser intenso. El mismo día, Deportivo Garcilaso se enfrentará a UTC, y ADT se medirá contra Sporting Cristal. El sábado 13, los gigantes del fútbol peruano harán su debut en el Torneo Clausura. Universitario de Deportes chocará con Carlos A. Mannucci en el Estadio Monumental.

Por otro lado, Alianza Lima visitará a la Universidad César Vallejo en un escenario aún por definir (sería el Mansiche). Los blanquiazules, motivados por el inicio del Clausura y la necesidad de reivindicarse, irán con todo para luchar a fin de año por el título nacional.

La primera jornada del Torneo Clausura concluirá el domingo, con tres duelos. Alianza Atlético jugará contra Atlético Grau, mientras que Cusco FC recibirá a Melgar. Finalmente, Sport Boys se medirá contra Sport Huancayo, cerrando así un fin de semana repleto de fútbol.

Alianza Lima y Sport Boys se enfrentarán en amistoso previo al inicio del Torneo Clausura 2024. (Foto: Getty Images)

