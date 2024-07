A propósito de la continuidad de Sebastián Britos en Universitario de Deportes y la intención de que tenga un contrato que le permita retirarse en el club a largo plazo, Erick Delgado contó una anécdota en donde graficó su personalidad para asumir los retos en su carrera siendo muy joven. Esto, a raíz de que si se mantiene el uruguayo en la ‘U’, Diego Romero tendrá muy pocas posibilidades de tapar y es algo que necesita por la proyección que tiene a sus 22 años.

Si bien los contextos eran diferentes, el exportero narró cómo fue que en el 2002, cuando era la tercera elección del comando técnico de Sporting Cristal, encaró a Paulo Autuori, el entrenador celeste de aquel entonces. Consciente de que con Miguel Miranda teniendo experiencia en la Selección Peruana y Carlos ‘Chino’ Benavides como segundo guardameta, tenía pocas opciones de pelear por la titularidad.

“Yo tenía 19 años en el 2002. En enero hice la pretemporada con Sporting Cristal, yo era el tercer arquero. Yo me vi y sabía que había hecho una buena pretemporada. y sabía que era el gusto del cuerpo técnico, pero sabía que no tenía posibilidad con ‘Miguelón’ (Miguel Miranda). Él venía de la selección de los últimos años”, comenzó a contar el exportero en L1 Radio.

Aunque tenía una propuesta del Deportivo Wanka, tampoco era seguro que ahí jugaría como titular. Así pues, antes de tomar cualquier medida sobre su futuro, Delgado confrontó a Paulo Autuori y lo llevo a su camarín personal para que le fuera sincero y le dijera si iba a considerarlo o no. De una, por más que el clima estuvo tenso, el estratega brasileño valoró la personalidad de Erick y le aseguró que a partir de ahora iba a contar con él como el titular del equipo.

“Lo metí al camarín, le dije que me quería ir. Yo estaba apostando a que me diga que me fuera, porque me habían llamado de Wanka. Entonces Autuori me dice que yo iba a terminar tapando. Dicho y hecho, yo empecé a tar. Recuerdo que me agarró por el pasillo y me dijo que iba a tapar. Yo tuve suerte, apostó por mí, porque el pudo haberme dicho que me vaya”, aseveró.

Finalmente esa decisión arriesgada le jugó a favor a Erick Delgado, ya que a lo largo de la temporada 2002 disputó un total de 36 compromisos, 34 por el Descentralizado (hoy denominada Liga 1) y dos por la Copa Libertadores. En cuanto a Sporting Cristal, los resultados le favorecieron y salieron campeones nacionales por haber tenido un excelente Torneo Clausura.

Erick Delgado levantó su último título con Sporting Cristal en el 2012.





Delgado y su opinión sobre Sporting Cristal

En otro momento de su intervención como panelista de L1 Radio, Erick Delgado se refirió al presente de Sporting Cristal y los retos que se le avecinan a Guillermo Farré tras asumir las riendas de la dirección técnica. El ‘Loco’ consideró que la exigencia del hincha solo apuntará al título nacional a fin de año, pero lamentablemente para ellos el equipo no tiene el plantel idóneo para competir con los otros clubes.

En esa misma línea, el exguardameta crítico que exijan que los más jóvenes asuman las riendas de una responsabilidad para la que muchos no están preparados, más ahora que hay una nueva idea futbolística con Farré como entrenador. “La gente dice que pongan a los jóvenes. Sí, pero qué pasa si pones a los jóvenes y no son la solución. Por eso a Farré, no hay nada más que no le perdonen que no sea campeonar. El año pasado también, porque perdieron el campeonato y se sintió más fuerte la cosa”, manifestó.





