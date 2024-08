El partido venía siendo muy cuesta arriba para Universitario en el Estadio Nacional. Los cremas no estaban mostrando su mejor versión, el reloj pasaba y UTC hacía su negocio, replegándose atrás y siendo sólido en defensa. Sin embargo, cuando parecía que el marcador no se iba a mover por nada, Gabriel Costa fue el encargado de hacer vibrar a todos con un golazo cerca del final.

A los 90+3′, Gabriel Costa fue el encargado de ejecutar un tiro libre esquinado, una especie de córner corto. El uruguayo vio como sus compañeros le pedían el centro, pero él ya tenía una idea en mente: buscar el arco. El ‘Gabi’ pateó y terminó sorprendiendo a Zubczuk, la pelota lo terminó sobrando y así se desató la locura con el 1-0 a favor de Universitario.

El equipo no estaba jugando su mejor fútbol, prueba de ello fue que Fabian Bustos empezó a mover el banquillo en busca de respuestas. La ‘U’ no podía tropezar ni ceder puntos de local, dado el contexto de la tabla del Clausura y a los 65′ hizo entrar a Gabriel Costa por Martín Pérez Guedes. Si bien el exjugador de Alianza no pudo darle otro envión al equipo, sí fue el encargado -de pelota parada- de romper el cero.

De esta manera, Gabriel Costa, que llegó justamente en el Clausura para darle otra alternativa en ataque a la ‘U’, fue el héroe de la noche marcando su primer gol con camiseta de Universitario, y el primero del Clausura. Como se recuerda, el uruguayo nacionalizado peruano se fue de Alianza a mitad de año al no tener continuidad y recayó en la vereda de enfrente, en Ate.

Universitario vs UTC: lo que se le viene

Luego de este partido en casa, Universitario de Deportes volverá a tener actividad la próxima semana, cuando visite a Sport Huancayo por la sexta jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el domingo 11 de agosto desde las 3:15 p.m., se disputará en el Estadio Huancayo y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Fanatiz y Zapping TV.

Los cremas están metidos en la pelea por el título nacional y necesitan dar un golpe de autoridad ganando de visita, por lo que están obligados a llevarse los tres puntos de Huancayo. Esto sobre todo luego de la última derrota en Arequipa por 1-0 ante Melgar y la victoria de Alianza Lima en Cutervo ante Comerciantes Unidos.

Por su parte, UTC también volverá a jugar la próxima semana, cuando reciba a Unión Comercio en Cajamarca. Este encuentro está pactado para el viernes 9 de agosto desde las 3:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara y será transmitido por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Fanatiz y Zapping TV.





