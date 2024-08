Perder el clásico frente a Universitario de Deportes fue un duro golpe para Alianza Lima, pues derivó en la salida de Alejandro Restrepo y nuevamente se cortó el proceso de un entrenador que nunca llegó a convencer del todo. En ese sentido, los dos triunfos al hilo que llevan los blanquiazules han sido importantes para que el grupo retome la confianza y puedan trabajar con mayor tranquilidad, tal como lo señaló Carlos Zambrano a su llegada a la capital tras el 3-1 sobre Comerciantes Unidos.

El ‘Kaiser’ fue uno de los protagonistas del triunfo ‘íntimo’ en Cajabamba, no solo por el gol que significó el empate transitorio, sino también porque tuvo un buen desempeño desde lo defensivo y ordenó la línea de tres que armó Diego Ortiz. El zaguero de 35 años se comprendió a la perfección con Renzo Garcés y Erick Noriega, armando un cerrojo que protegió la portería defendida por Ángelo Campos.

A su salida del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Zambrano conversó con los medios de comunicación y analizó el presente por el que viene atravesando Alianza Lima, donde desde la interna están buscando sacudirse de las secuelas de la derrota en el clásico. Si bien por ahora Diego Ortiz está al mando de manera interina, la administración blanquiazul está trabajando en la elección del nuevo entrenador, no sin antes resolver el lío con Cristian Díaz.

El 3-1 sobre Comerciantes Unidos dejó a Alianza Lima en una posición expectante en la tabla de posiciones, no obstante, el ‘León’ no se confía y quiere ir paso a paso, pues sabe que este campeonato es de largo aliento. “No nos preocupamos por eso, vamos paso a paso. Venimos de un bajón, ahora con los dos triunfos seguidos agarramos un poco más de confianza y ahora el fin de semana se viene un partido más complicado”, manifestó.

Respecto al apoyo de la hinchada, Carlos Zambrano hizo hincapié en que necesitan de su respaldo para sobrellevar esta situación y salir en busca del título en lo que queda del Torneo Clausura. “Siempre lo he dicho, en las buenas y en las malas el grupo tiene que estar unido. La gente también tiene que apoyarnos, no simplemente esperar los resultados. Sabemos que estamos luchando por un título más, todos queremos eso y hay que ir trabajando paso a paso, semana tras semana”, apuntó.

Finalmente, el exjugador de Boca Juniors no le dio mucha importancia al gol que anotó este fin de semana y se enfocó en darle todo su apoyo a Diego Ortiz hasta que llegue el nuevo DT. “Los goles alegran personalmente, pero lo importante es que el grupo saque los tres puntos. Sinceramente han sido semanas muy cortas, hemos tenido muy pocos días de trabajo, pero ya lo conocemos al ‘profe’ y él nos conoce a nosotros. Tenemos muy buena comunicación y lo importante es que los resultados se han dado”, puntualizó.

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego de vencer por 3-1 a Comerciantes Unidos, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana, cuando recibe a ADT por la sexta jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el sábado 10 de agosto desde las 8:10 p.m., se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Fanatiz y Zapping TV.

Veremos si para la próxima fecha los blanquiazules ya tienen nuevo entrenador, pues por ahora Diego Ortiz sigue siendo el técnico interino. Mientras el área legal resuelve el lío con Cristian Díaz, Rafael Medina, gerente general del club, clarificó el panorama. “Sobre el tema de Díaz, eso lo ve el área legal y asesores. Es lo único que puedo decir al momento. Nosotros estamos a punto de darte la información correcta y coherente, el nuevo entrenador se dirá en dos a tres días. Buscamos lo mejor para Alianza Lima. Buscamos perfil de continuidad”, comentó el directivo en una entrevista con L1 MAX.





