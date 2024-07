Este lunes, Universitario de Deportes sumó un nuevo jugador a los entrenamientos: Gabriel Costa. El delantero fue confirmado, días atrás, como uno de los refuerzos del cuadro crema para el Torneo Clausura 2024, procedente de Alianza Lima. ‘Gabi’ llegó a las instalaciones de Campo Mar en Lurín para ponerse bajo las órdenes de Fabián Bustos y conocer a los compañeros para el resto de la temporada.

Con un clásico “callejón oscuro”, se realizó el recibimiento de Gabriel Costa en Universitario. “A dejarlo todo, Gabi”, se pudo leer en las redes sociales del club. A su vez, se pudo ver al futbolista junto al resto de compañeros para empezar los trabajos de preparación.

El ex Alianza Lima parte con la premisa de ganarse un puesto en el equipo titular, luego de no tener los minutos deseados en el Torneo Apertura con los blanquiazules. Si bien su regreso se dio en el año 2023, las lesiones y el bajo rendimiento no lo dejaron participar lo esperado.

Además, la llegada de Alejandro Restrepo fue un detonante: de los 17 partidos del Torneo Apertura, solo tuvo presencia en nueve y en cinco fue titular. El único gol que anotó fue en la victoria por 5-1 ante Comerciantes Unidos, donde estuvo desde el inicio.

Costa no juega desde el 4 de mayo en el triunfo ante UTC (1-0), en el Estadio Nacional. Respecto a la participación de Copa Libertadores 2024, solo jugó un total de 44 minutos en el empate 1-1 frente a Cerro Porteño. Luego no ha sido considerado, por lo que solicitó gestionar su salida.

Para este nuevo ciclo, será una de las variantes en ofensiva para el DT. Por sus características, podría jugar como interior por izquierda o derecha, así como de segundo delantero, ya sea acompañando a Alex Valera o Edison Flores. Todas estas dudas se resolverán con el correr de los entrenamientos y lo que sea capaz de mostrar en los compromisos oficiales.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario de Deportes?

El próximo partido de Universitario de Deportes será ante Atlético Grau en el Estadio Campeones del 36, en Piura, por la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este encuentro se disputará el domingo 21 de julio desde la 1:00 de la tarde (horario en Perú, Ecuador y Colombia) y será transmitido por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX). Es una plaza complicada.

Posteriormente, los cremas tendrán que prepararse para enfrentar a Alianza Lima en el estadio Monumental de Ate. Será un compromiso decisivo para ambos clubes, que tienen el objetivo de luchar por el Clausura. El clásico del fútbol peruano está pactado para jugarse el viernes 26 de julio desde las 8:30 de la noche (horario en Perú y Colombia) y será transmitido a través de GOLPERU.





