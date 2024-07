En un episodio reciente del podcast “Enfocados”, Jefferson Farfán y Roberto Guizasola recibieron a Luis Guadalupe y Roberto Farfán. Durante el encuentro, se generó una conversación amena entre los exfutbolistas. Sin embargo, uno de los momentos más destacados fue cuando la ‘Foquita’ compartió la anécdota de cómo engañó a su tío, la ‘Foca’, entregándole un fajo de papel periódico en lugar de dinero. Esta historia, también conocida por el ‘Cuto’, provocó risas al revelar cómo se desarrolló el inusual hecho.

Fue Guadalupe quien recordó a los participantes el episodio en particular, mencionando la vez que el otro invitado del programa lo llamó para quejarse con él por lo que sucedió. Influido por el recuerdo, Jeffri explicó que siempre aprovechaba sus visitas a su abuela para distribuir sobres con dinero a sus tías y otros parientes. Sin embargo, en una ocasión, Roberto le solicitó un arreglo especial.

“Siempre iba a visitar a mi abuela y siempre, obviamente, mis tías son varias y les daba su sobre a cada una. Pero, el que te cuento, (Roberto) quería la torta completa. Entonces, le dejo el sobre a una de mis tías y comienzo. Y entonces, le digo a mi tío Roberto y él agarra y me dice: ‘Oye, a mí no me vas a dar lo mismo que a ellas’”, comenzó relatando Jefferson.

“Entonces, yo digo, ‘¿Cómo lo agarro?’, y le digo, ‘Ok, tío, tranquilo, sabes qué vamos a hacer, espera hasta el final y yo a ti te voy a dar otro número, porque obviamente eres mi tío’. Agarré, me metí a un cuarto, agarré papel periódico y con un billete de un dólar lo enrollé. Le dije, ‘Tío, te lo voy a meter al bolsillo, pero hazme el favor de corazón, no lo abras aquí, abre el paquete de plata que te he dejado cuando llegues a tu casa’”, agregó el exfutbolista de Alianza Lima y Schalke 04.

Ante esta situación, la ‘Foquita’ señaló que su familiar se marchó creyendo que todo el fajo era de billetes. Sin embargo, poco después recibiría un mensaje del afectado, quien se dio cuenta de la artimaña: “Y mi tío se ha ido. Le di un fajo grande de puro papel periódico y arriba solo el billete. Él pensó que todo era de dólar. Llegó a su casa, abrió y encontró todo el periódico. Luego me mandó un mensaje con mi seguridad: ‘Dile a ese que cuando lo vea yo lo mato’”.

En un ambiente lleno de carcajadas, el Cuto reveló que Roberto, muy molesto, lo contactó para relatarle el incidente. Mientras tanto, la Foca admitió que ya había planeado cómo usar el dinero que creía que recibiría. “Pensé que por lo menos eran dos mil soles, o al menos, mil. Tenía para mi pisco, para mi ron, yo ya estaba seguro. Malo, malo.”, concluyó la ‘Foca’.





Roberto Farfán, tío de Jefferson

Roberto Farfán (50 años) es un exdelantero peruano. Hermano mayor del futbolista Rafael Farfán y tío de Jefferson Farfán, tuvo una destacada trayectoria en el fútbol. Durante su carrera profesional, jugó en equipos como Ciclistas Lima, Deportivo Municipal, Universitario de Deportes, Veria FC en Grecia, Alianza Lima, Unión Huaral, Sport Boys, Alianza Atlético y Atlético Torino. Se retiró del deporte en 2011. Además, representó a la Selección Peruana en nueve ocasiones, anotando tres goles.

Roberto Farfán (50 años), exdelantero peruano. (Foto: Trome)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR