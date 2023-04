Alianza Lima no pasó apuros para vencer a la Academia Cantolao y se quedó con los tres puntos en el Alejandro Villanueva gracias a los goles de Pablo Sabbag, Bryan Reyna y Hernán Barcos. El ‘Delfín’ no fue rival para el cuadro de La Victoria y casi no tuvo ocasiones claras en el arco protegido por Ángelo Campos. Esto, para sorpresa de muchos, generó un malestar en Gabriel Leyes, centrodelantero del conjunto ‘chalaco’.

Tras el pitazo final, el uruguayo conversó con Liga 1 MAX y soltó todo su enojo hacia sus compañeros, alegando que salieron temerosos a un encuentro donde eran once contra once. Al nacido en Paysandú no se guardó nada y soltó ácidas críticas por el mal momento que vive su equipo, ya que están en la penúltima posición del Torneo Apertura y es casi un hecho que esta temporada pelearán por no descender.

“Era un partido que en los papeles eran favoritos ellos. Yo en lo personal en la cancha somos once contra once. Pero creo que eso nos faltó, darse cuenta que en la cancha somos todos iguales y no venir con ese miedo con el que siento yo que venían (sus compañeros). A mí solo me interesa defender los colores pero si vienes predispuesto a que los otros son mejores, es muy difícil salir adelante”, manifestó el futbolista de 32 años.

Leyes fue claro y se dirigió a todo el plantel de Cantolao, afirmando que si las cosas siguen así será muy complicado que puedan revertir la situación en la que están. “Es difícil describir lo que pasa, habrá que esperar el próximo sábado a ver qué pasa pero sinceramente cada vez las esperanzas son menos. Les va a molestar a muchos de mi club que diga esto pero así como estamos es muy difícil”, agregó.

Aunque posiblemente estas declaraciones traigan consecuencias en la interna de la Academia Cantolao, el ‘charrúa’ fue directo. “Hoy traté de dejar todo. Si no se cree un poco más, si no se cambia la mentalidad de pelear el descenso, es muy difícil. Le va a molestar a más de uno pero ya no me interesa”, puntualizó.

Cantolao no fue rival para Alianza Lima y cayó muy fácilmente en Matute. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Cantolao?

Luego de esta derrota ante Alianza Lima, Cantolao tendrá actividad la próxima semana cuando reciba a Carlos A. Mannucci en el estadio Iván Elías Moreno. El encuentro, válido por la fecha 13 del Torneo Apertura 2023, se jugará el sábado 22 de abril desde la 1:00 p.m. y será de suma importancia para el ‘Delfín’, pues está peleando en los últimos lugares del campeonato.





