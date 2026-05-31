Gol De Gabriel Santana En Sporting Cristal Vs Cienciano Por Liga 1 2026
Gol De Gabriel Santana En Sporting Cristal Vs Cienciano Por Liga 1 2026

se puso en ventaja en Cusco gracias a una gran acción individual de Gabriel Santana. A los 27 minutos, el brasileño inició una combinación con Martín Távara y Yoshimar Yotún, recibió nuevamente el balón y encaró por la banda derecha. Tras dejar atrás la marca rival, se perfiló hacia el centro y sacó un preciso remate de zurda que venció al arquero Gonzalo Falcón. Un golazo que reflejó la efectividad celeste en uno de sus mejores ataques del partido.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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