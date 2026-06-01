Gatorade renueva auspicio con Alianza Lima como su hidratador oficial.

Gatorade, marca de PepsiCo envasada y distribuida por cbc Perú, renovó su acuerdo con Alianza Lima como hidratador oficial del club hasta fines de 2027. Junto a agua San Carlos, la marca estará presente en todas las categorías deportivas de la institución blanquiazul.

La renovación de este acuerdo reafirma la sólida relación que Gatorade inició con el club íntimo hace más de una década y tiene por objetivo atender los requerimientos de hidratación de sus deportistas, acompañándolos en cada etapa de preparación y competencia.

Como parte de esta alianza, se desplegará una robusta dinámica de activaciones diseñadas para conectar aún más con la hinchada, incluyendo sorteos de entradas a través de redes sociales, experiencias y contenidos digitales. Estas acciones buscan no solo premiar la fidelidad de los aficionados, sino también fortalecer el vínculo entre el club y su comunidad, generando momentos memorables que trascienden el campo de juego.

“Nos llena de orgullo renovar esta alianza con una institución que, a lo largo de sus 125 años de historia, se ha consolidado como un referente del deporte nacional. Desde Gatorade y San Carlos, reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando el desarrollo del deporte en el país, acompañando a los atletas en cada reto y potenciando su rendimiento”, señaló Alessandra Medina, gerente de Marketing de cbc Perú.

Por su parte, Diego Montoya, gerente Comercial, Marketing y Comunicaciones de Alianza Lima, destacó: “Para el Club es muy valioso seguir contando con un aliado como Gatorade, que nos acompaña desde hace varios años y entiende lo que significa competir al más alto nivel. Esta renovación reafirma un compromiso conjunto con el desarrollo de nuestros deportistas en todas sus categorías y con una hinchada que vive el deporte con intensidad. Estamos seguros de que, junto a Gatorade, seguiremos impulsando el rendimiento, la pasión y la energía que caracterizan a la familia aliancista”.