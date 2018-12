Germán Denis renovó su contrato con Universitario de Deportes y espera convertir más goles en la temporada 2019. De hecho, el delantero no se conforma con lo hecho y esperar superarse, para que el cuadro crema cumpla sus objetivos.



"No soy conformista, siempre quiero más. Me quedé con ganas de hacer unos goles más. Tuve que adaptarme, pero estoy tranquilo porque sé que todo llegará con trabajo. Si el grupo se adapta al fútbol que requiere el equipo, eso me puede ayudar muchísimo", dijo en RPP Noticias.

Juan Carlos Oblitas tras renovar contrato hablo de Ricardo Gareca, Paolo Guerrero y los amistosos de marzo



"Teniendo una pretemporada encima, con compañero con los que empecemos todos juntos, será distinto. Iniciar todos de cero será mucho más beneficioso. Tengo en la cabeza trabajar durísimo para estar lo mejor posible", añadió.

Germán Denis comentó que el amor a Universitario de Deportes es recíproco: "Si, fue mutuo el amor, la gente te contagia en todo momento, la gente nos ayudó a salir de una situación difícil".

Por eso. el atacante de Universitario de Deportes quiere regalar lo mejor al hincha crema: "Nosotros vamos a hacer lo imposible para que los chicos se acoplen a lo que requiere la historia de la institución. Que los hinchas sigan cerca de nosotros que vamos a pelear con todo para estar arriba y darle una alegría a la gente".

Sobre Juan Manuel Vargas, con quién jugó en Colón de Santa Fe de Argentina, aseveró que su continuidad dependerá del entrenador. "Es un ídolo del club", concluyó.