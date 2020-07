Renzo Bravo de Rueda

La relación que existe entre Gerson Barreto y Ángel Comizzo comenzó en el 2013. En aquel tiempo, el mediocampista solo tenía 17 años y fue parte de aquel Universitario de Deportes que logró el título nacional. Y si bien no jugó ni un solo minuto, el DT siguió de cerca su evolución. Por eso, cuando el argentino volvió a la ‘U’ el año pasado, pidió que Gerson -quien por ese entonces jugaba en Cantolao- se vuelva a poner la crema. En exclusiva con Depor, el mediocampista nos contó cuáles son sus objetivos con el ‘Indio’ y, por supuesto, en Ate.

Fuiste uno de los últimos en acoplarte al grupo: ¿cómo fueron estos días de entrenamiento?

Justo ahora no estoy entrenando con el grupo, estoy trabajando aparte porque he tenido un pequeño dolor abajo de la pantorrilla y estoy haciendo terapia.

¿Cómo pasaste las semanas que no podías sumarte al equipo?

Tenía que esperar por el protocolo de la Federación. Había pasado unos problemas con unos familiares, entonces no pude estar, pero gracias a Dios ya pude entrenar y lo más bonito es que estoy con todo el grupo.

¿Cuánto te motiva el regreso de Ángel Comizzo, ya que tuviste mayor protagonismo con él en el 2019?

Sí, me motiva. Justollegué el año pasado (a la ‘U'), cuando él también lo hizo. Ahora no estoy entrenando a la par con el equipo, quiero estar recuperado al cien por ciento para poder estar bien y aportar en el equipo. Yo no sé quién vaya a jugar, pero como siempre pasa y porque conozco al profesor, va a jugar el que esté al cien por ciento.

¿Pudiste hablar con él?

Había hablado antes con él por videollamada. Me preguntó cómo estaba, porque ya sabía que no podía ir a entrenar. Estaba con todos los ánimos, esperando que pasen los días, y cuando llegué al entrenamiento le comenté el dolor que tenía. Yo me lesioné de la pantorrilla antes de la cuarentena, tuve un desgarro antes del partido con Cantolao, le expliqué eso.

¿Te ha motivado a que te esfuerces?

Sí, yo soy consciente de que el mejor preparado va a jugar. Yo no quiero apresurarme en mi recuperación porque sé que van a venir partidos seguidos. No habrá descansos porque termina un torneo y empieza el otro; entonces no quiero apresurarme para estar en uno o dos partidos y luego me lesione otra vez.

Por a seguidillas de partidos, seguro todos van a tener su oportunidad en el equipo...

Yo creo que sí, la mayoría va a tener minutos. A veces va a haber partidos en mitad de semana y como hemos visto todos en otras ligas, los primeros partidos les va a costar a todos los equipos y hubo bastantes lesionados. Entonces, por eso mismo no quiero apresurarme en meterme de lleno.

¿Qué es lo que más te pedía Ángel Comizzo en tu posición?

Lo que nos pedía a los del medio era siempre la presión y tener la mayor cantidad de posesión del balón. Elaborar mucho la jugada.

Con Gregorio Pérez, ¿era un fútbol más directo?

Con el 'profe' Gregorio era presionar y ser directos. No teníamos tanta elaboración porque aprovechábamos las bandas, donde tenemos jugadores rápidos. Creo que son dos estilos diferentes.

¿Va a ser complicado ganarse un lugar en tu posición?

Desde comienzo de año siempre ha estado peleado. A comienzos de año alternaba algunos partidos. Lo bueno es que el profesor Gregorio siempre me ha tenido en consideración dentro del equipo. Si no jugaba desde el comienzo, siempre era uno de los recambios. Ahora ha llegado el profesor Comizzo, que también lo conozco y será difícil.

Foto: Universitario de Deportes

¿Con quién te sientes mejor jugando en el medio?

Desde al año pasado he jugado con Rafael (Guarderas) y Alfageme, donde jugué la mayoría de partidos. Con Jesús (Barco) también jugué algunos partidos, pero como a veces estaba él en la selección, no coincidíamos. Y ahora con Millán que se integró este año.

¿Cómo es jugar al lado de Donald Millán?

Diez puntos la verdad. Dentro del campo te habla bastante y demuestra la calidad de jugador que es.

¿Cómo están los ánimos del equipo con la llegada de Ángel Comizzo?

Los ánimos del equipo están 10 puntos. La mayoría está motivado, estamos peleando un puesto cada uno para que podamos ser vistos por el profesor, a pesar de que nos conoce a la mayoría. Pero tú sabes que el jugador siempre quiere dar lo mejor de sí para ser considerado.

¿También estas de acuerdo con tus compañeros que lo ideal sería regresar a Campo Mar?

Sí, eso es lo ideal, lo que queremos todos. La ‘U’ siempre se ha identificado con Campo Mar porque tiene todas las herramientas necesarias para desenvolvernos de la mejor manera.

¿Tú también quieres sacarte la espina este año de campeonar, ya que el 2019 se quedaron a muy poco?

El año pasado quedamos a un punto de poder jugar una final. Creo que el año pasado no teníamos las variantes suficientes porque a veces se llevaban a jugadores para la selección y no teníamos más gente de experiencia. Ahora tenemos muchas más variantes en ataque, el mediocampo está peleado. Entonces creo que este año tenemos todas las herramientas necesarias para poder llegar a fin de año a pelear el título.