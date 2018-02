Gianmarco Gambetta debutó en Alianza Lima: "Estoy acostumbrado a la presión de la hinchada" [VIDEO] 

Gianmarco Gambetta tuvo su primera prueba en Alianza Lima y fue aprobado por el técnico Pablo Bengoechea y la hinchada. El defensa arrancó como titular en la victoria ante Sport Boys y estuvo los 90 minutos en el campo de juego.

"Las palabras del profesor me dejan más tranquilo. Me dan ganas de seguir entrenando. No es algo para conformarme, es algo para seguir esforzándome y dar lo mejor para el beneficio del grupo", dijo para la prensa.

Gianmarco Gambetta explicó que su buena adaptación ha sido fundamental, a pesar de que fue el último en unirse a los trabajos de Alianza Lima. "Llegué hace poco y no tuve la oportunidad de practicar mucho lo que es el esquema táctico, pero sí tengo la base".

Agregó: "Lo bueno es que es buen grupo y me recibieron de la mejor manera. Me hicieron sentir como en casa, como si hubiera estado hace años ahí. Eso se ve reflejado en el campo por cómo nos entendemos".

Sobre la hinchada de Alianza Lima, Gambetta comentó: "Tuve la suerte de jugar en Argentina y allá todo equipo por más chico que sea tiene hinchada, así que ya estoy acostumbrado por así decirlo (a la presión). Igual fue un lindo escenario el de ayer, fue emotivo para mí".



