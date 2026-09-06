Goicoechea se impuso en el cuerpo a cuerpo y dejó sentido a Nicolás Díaz
Goicoechea se impuso en el cuerpo a cuerpo y dejó sentido a Nicolás Díaz

protagonizó una de las acciones más llamativas del partido. El atacante peruano de encaró a Nicolás Díaz y, utilizando el cuerpo, logró sacarle ventaja al defensor chileno, quien terminó sentido sobre el terreno de juego tras el contacto. Ante esa jugada, la gente de Alianza Lima terminó molesta con el árbitro del partido.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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