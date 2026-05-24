Gol de Jordan Guivin para el 1-0 de ADT vs Sporting Cristal. (Video: L1 Max)
Gol de Jordan Guivin para el 1-0 de ADT vs Sporting Cristal. (Video: L1 Max)

Un mal retroceso de los ‘celestes’ dejó totalmente expuesto a su arquero Diego Enríquez, que no pudo hacer mucho frente al jugador tarmeño que solo tuvo que sacar un disparo de alta potencia para abrir el marcador.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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