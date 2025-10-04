Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Atento al rebote! Gol de Mauro Da Luz para el 1-0 del ADT vs Sporting Cristal
Se adelanta el cuadro local aprovechando la altura a su favor. Completamente de celeste, casi que con la misma camiseta de Sporting Cristal, el cuadro de ADT da el primer golpe en el partido en Tarma, donde los ‘celestes’ llegaban con la urgencia de sumar de a tres para no alejarse de los líderes. Sin embargo, apareció Mauro Da Luz para encender el marcador. Es en una distracción completa de la defensa donde llegan los atacantes de ADT para sacar el disparo directo al arco que en primera instancia lo ataja Enríquez, pero el rebote complica a su equipo pues Da Luz aparece completamente solo para marcar el primer gol.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.