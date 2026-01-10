Gol de Alan Cantero para Alianza Lima 1-0 Independiente | VIDEO: ESPN
Gol de Alan Cantero para Alianza Lima 1-0 Independiente | VIDEO: ESPN

En la Serie Río de La Plata, llegó el primer gol de en el 2026. fue el autor del tanto a los 55 minutos de partido en Montevideo frente a . Los dirigidos por Pablo Guede salieron en el segundo tiempo con un equipo nuevo al efectuar el cambio de casi todo su 11 titular. La jugada llegó tras un centro por izquierda que terminó en los pies del atacante argentino, quien disparó fuerte y raso para vencer la portería de Blázquez.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS