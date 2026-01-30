Gol de Alan Cantero para el 2-1 de Alianza Lima vs. Sport Huancayo. (Video: YouTube / Foto: Getty Images)
Gol de Alan Cantero para el 2-1 de Alianza Lima vs. Sport Huancayo. (Video: YouTube / Foto: Getty Images)

alcanzó un importante triunfo sobre Sport Huancayo en su debut en el Torneo Apertura de la Liga 1, gracias a un agónico gol del argentino , quien remató con fuerza y precisión un tiro libre a los 92 minutos de juego. Pese a la estirada del golero del ‘Rojo Matador’, Ángel Zamudio, el balón ingresó para el júbilo de los miles de hinchas blanquiazules que se dieron cita al estadio de la ciudad ‘Incontrastable’. Los íntimos se quedan con los tres puntos y ahora preparan su partido ante 2 de mayo en Paraguay, por la primera fase de la Copa Libertadores.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

