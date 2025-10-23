Gol de Álex Valera puso el 1-0 del Universitario vs Sporting Cristal. (Video: L1 Max)
No pudieron aguantar por más tiempo y la cercanía al ‘Tri’ de parece no tener ninguna pausa. A pesar de que tuvo un buen primero tiempo, para la segunda mitad se acabó la gasolina del equipo de Paulo Autuori que parecía estar más cerca de causar peligro. Pero lo que no se esperaron era un cambio estratégico en el mediotiempo, que hizo Jorge Fossati. Con Ureña, se ordenaron mejor y eso hizo que la ‘U’ llegue al gol. Con una excelente jugada de Jairo Vélez que se quitó hasta a tres jugadores de encima, le dejaría la pelota dentro del área a Álex Valera, a quien le bastó un puntapié para poner el primer gol.

