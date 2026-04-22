Gol de Alex Valera para el 1-0 de Universitario vs. Deportivo Garcilaso. (Video: L1 MAX)
Gol de Alex Valera para el 1-0 de Universitario vs. Deportivo Garcilaso. (Video: L1 MAX)

A los 23 minutos del partido, Alex Valera puso el 1-0 para Universitario de Deportes luego de conectar un preciso centro de Edison Flores desde el sector izquierdo. El delantero crema definió con contundencia dentro del área y adelantó a su equipo en un duelo clave frente a Deportivo Garcilaso.

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