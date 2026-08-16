Gol de Alex Valera para el 2-0 de Universitario vs. FC Cajamarca. (Video: L1 MAX)
Gol de Alex Valera para el 2-0 de Universitario vs. FC Cajamarca. (Video: L1 MAX)

El gol no solo significó el 1-0 de , sino también un impulso motivacional para , quien volvió a ser protagonista en el área de tan solo instantes después. Tras internarse por la izquierda al sacarse de encima a dos rivales, el carrilero asistió a para el 2-0 a los 29 minutos. El delantero crema, atento a lo que venía ocurriendo, solo tuvo que dejar que la pelota pase para conectar con su taco y vencer así al portero Samuel Aspajo. La ‘U’ empieza a hacerse fuerte en el Estadio Héroes de San Ramón.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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