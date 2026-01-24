Gol de Alex Valera para el 2-0 de Universitario de Deportes vs. U de Chile | VIDEO: TVPerú
Gol de Alex Valera para el 2-0 de Universitario de Deportes vs. U de Chile | VIDEO: TVPerú

Apareció el goleador de Universitario de Deportes, Alex Valera, para poner el segundo gol del partido ante la U de Chile por la Noche Crema 2026.

Nota en desarrollo

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS