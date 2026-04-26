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¡Otra vez bailaron a Riveros! Gol de Valentín Robaldo para el 2-1 de Alianza Atlético vs Universitario
¡Otra vez bailaron a Riveros! Gol de Valentín Robaldo para el 2-1 de Alianza Atlético vs Universitario
Tal como en el primer gol y marcando un doblete en el Estadio Monumental, el ‘9′ de los ‘churres’ hizo pasar apuros a la defensa ‘crema’, luego de ganar el balón por el buen desempeño de Flores que presionó alto la salida y le robó la pelota a Riveros.
Gol de Valentín Robaldo para el 2-1 de Alianza Atlético vs Universitario. (Video: L1 Max)
Valentín Robaldo se consagró como la pesadilla de la “U” en el Monumental al firmar un doblete espectacular que devolvió la ventaja a Alianza Atlético. Tras el empate transitorio de Flores, el conjunto sullanero no bajó los brazos y aprovechó una concesión defensiva para ponerse 2-1 arriba. La jugada nació de una imprecisión de Williams Riveros en la salida, lo que permitió a Robaldo recuperar el balón y armar una pared letal con su compañero. Con una definición magistral ante la salida de Miguel Vargas, el atacante visitante silenció nuevamente el coloso de Ate, castigando con frialdad el error del central paraguayo.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.