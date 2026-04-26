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¡Baldazo de agua fría! Gol de Valentín Robaldo para el 1-0 de Alianza Atlético vs Universitario
¡Baldazo de agua fría! Gol de Valentín Robaldo para el 1-0 de Alianza Atlético vs Universitario
Tras serias desatenciones de la defensa del cuadro ‘crema’, Robaldo encontró el balón completamente solo y con espacio para sacar el disparo desde fuera del área que le dio la ventaja inicial al cuadro ‘churre’.
Gol de Valentín Robaldo para el 1-0 de Alianza Atlético vs Universitario. (Video: L1 Max)
El Estadio Monumental quedó en absoluto silencio tras el baldazo de agua fría propinado por Valentín Robaldo. En un duelo que había carecido de claridad durante una primera mitad sumamente equilibrada, el inicio del complemento trajo consigo el desenlace inesperado. Mediante una triangulación veloz donde participó todo el frente de ataque de Alianza Atlético, el balón llegó a los pies de Robaldo en el borde del área; el atacante no perdonó y, con un potente zurdazo desde el vértice, mandó el esférico al fondo para firmar el 1-0 parcial sobre Universitario.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.