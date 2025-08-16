Gol de Hernán Barcos, de penal, para el 1-0 de Alianza Lima vs ADT. (Video: L1 Max)
Gol de Hernán Barcos, de penal, para el 1-0 de Alianza Lima vs ADT. (Video: L1 Max)

Celebró todo Matute. logró ponerse en ventaja sobre gracias a un penal que le cometieron a Hernán Barcos. Fue el propio ‘Pirata’ quien tomó el balón -y como el viejo zorro que es- picó el balón para vencer desde los 12 pasos a Carlos Grados, portero de los Tarmeños. De esta forma, los ‘blanquiazules’ se ponen adelante en el marcador y cerrarían una semana perfecta tanto en Copa Sudamericana como en el .

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS