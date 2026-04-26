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¡Se liberó la ‘culebra’! Gol de Eryc Castillo puso el 1-0 del Alianza Lima vs Atlético Grau
¡Se liberó la ‘culebra’! Gol de Eryc Castillo puso el 1-0 del Alianza Lima vs Atlético Grau
Con una asistencia precisa de Marco Huamán, el delantero ‘blanquiazul’ logró abrir el marcador con un golazo que se le había hecho esquivo a los ‘íntimos’ por el buen desempeño defensivo que tuvieron los ‘albos’.
Gol de Eryc Castillo puso el 1-0 del Alianza Lima vs Atlético Grau. (Video: L1 Max)
El Estadio Mansiche fue testigo de la eficacia de Alianza Lima, que logró vulnerar la resistencia del Atlético Grau gracias a la lectura de juego de Eryc Castillo. En una acción de ataque directo, Fernando Gaibor lanzó un envío largo que Marco Huamán peleó en las alturas para dejarle el esférico servido al ecuatoriano. Castillo, atento al rebote, controló y definió con temple frente al portero rival para poner el 1-0. Con esta anotación, el conjunto victoriano no solo encontró la recompensa a su volumen ofensivo, sino que logró golpear en el momento anímico más importante del compromiso.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.