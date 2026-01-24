Gol de Luis Ramos para el 3-0 de Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul | VIDEO: Latina TV
ya golea a por 3-0 en la Noche Blanquiazul 2026. El encargado de poner el tercer tanto fue el delantero Luis Ramos, quien dijo presente anotando su primer gol en Matute a los 73 minutos ante el equipo de Lionel Messi para practicamente sellar el partido. Recordemos que los dos primeros goles los anotó Paolo Guerrero.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

