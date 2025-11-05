Gol de Isaac Camargo para el 1-2 de Los Chankas vs Alianza Lima | VIDEO: L1MAX
acaban de marcar el descuento en el partido frente a por el . Los ‘guerreros Chankas’ no se dieron por vencidos y a los 73 minutos pusieron el 1-2 gracias a un gol de Camargo y se ilusionan con revertir el marcador en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas. Cabe resaltar que este es un partido reprogramado por la jornada 9 debido a que Alianza Lima solicitó no jugar contra los andahuailinos por su participación, en ese entonces, en la Copa Sudamericana 2025.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

