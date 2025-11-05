Gol de Paolo Guerrero para el 2-0 de Alianza Lima vs Los Chankas | VIDEO: L1MAX
Gol de Paolo Guerrero para el 2-0 de Alianza Lima vs Los Chankas | VIDEO: L1MAX

no se conformó con el 1-0 y ahora encontró el segundo gol del partido, nuevamente, en los pies de Paolo Guerrero. El delantero ‘blanquiazul’ anotó su doblete frente a . El gol llegó a los 61 minutos de partido por el Torneo Clausura 2025 tras una nueva asistencia de Jesús Castillo, quien mandó un balón alto al área de los andahuailinos y allí, atento, se encontraba Paolo Guerrero, quien no perdonó el arco de Camacho.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS