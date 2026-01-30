Gol de Nahuel Luján para el 1-1 de Sport Huancayo vs. Alianza Lima. (Video: YouTube / Foto: Sport Huancayo)
Gol de Nahuel Luján para el 1-1 de Sport Huancayo vs. Alianza Lima. (Video: YouTube / Foto: Sport Huancayo)

Tras un centro de Jean Franco Falconí, Sport Huancayo encontró el 1-0 frente a Alianza Lima tras un golazo de cabeza de Nahuel Luján. Guillermo Viscarra no pudo hacer nada.

En desarrollo...

