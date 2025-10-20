Gol de Hernán Barcos para poner el 2-0 de Alianza Lima vs. Sport Huancayo. (Video: L1 MAX)
consigue un gran resultado contra en el Estadio IDP de la misma ciudad. El segundo gol del partido lo anotó Hernán Barcos a los 90+2’ quien recibió el balón cerca al área grande del ‘rojo matador’ para luego sacarse a un defensor y definir fuerte al pórtico del portero Ángel Zamudio. Cabe resaltar que este fue el gol número 9 del ‘Pirata’ con camiseta de Alianza Lima en lo que va de la Liga 1 2025.

