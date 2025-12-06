Gol de Eryc Castillo para el 1-1 de Alianza Lima vs Sporting Cristal | VIDEO: L1MAX
Alianza Lima no se quedó de brazos cruzados y encontró el empate gracias a un atento Eryc Castillo que anotó de cabeza en el área celeste a los 16 minutos. Todo igualado en el Alejandro Villanueva por la semifinal de los play-offs.

Nota en desarrollo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

