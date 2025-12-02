Gol de Hernán Barcos para el 1-1 de Alianza Lima vs. Sporting Cristal | VIDEO: L1MAX
Gol de Hernán Barcos para el 1-1 de Alianza Lima vs. Sporting Cristal | VIDEO: L1MAX

Cuando parecía que se llevaría el partido frente a por la ida de las semifinales de los playoffs en busca del cupo para Perú 2 de la Liga 1 2025. Apareció Hernán Barcos, a los 82 minutos, tras un centro preciso de Miguel Trauco, el ‘Pirata’ remató dentro del área para vencer la portería de Diego Enriquez y decretar el empate en el Nacional. Con esto la llave queda abierta para la vuelta que se dará el sábado 6 de diciembre.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS