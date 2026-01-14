Gol Eryc Castillo para el 1-2 de Alianza Lima vs. Unión de Santa Fe | VIDEO: ESPN
Como una luz de esperanza. Apareció Eryc Castillo para descontar a favor de Alianza Lima y poner el 2-1 en 58 minutos por la Serie Río de la Plata. Los íntimos habían recibido el segundo gol a los 57 minutos; sin embargo, apareció la ‘culebra’ para darle vida a los blanquiazules.

Nota en desarrollo

