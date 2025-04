Como si no hubiera pasado nada. A pesar de que Alianza Lima sufrió de una expulsión en los primeros minutos del juego, se encontró con un Universitario de Deportes que no supo manejar la superioridad numérica. Y es que las indicaciones de Néstor Gorosito funcionaron bien tras la roja de Pablo Lavandeira, pues no perdieron en gran manera la posesión del balón. Los cremas cayeron en imprecisiones y tras una mala salida de Jorge Murrugarra, cerca a su área, los íntimos se hicieron del balón generando un desconcierto en la defensa que descuidó a Kevin Quevedo que, estando solo frente a la portería, solo atinó a rematar con fuerza ante un Britos mal posicionado y que no pudo hacer nada frente a tal batacazo.

