Con un inicio de alta intensidad en vs. -por la fecha 7 del -, el árbitro comenzó a sacar tarjetas amarillas para controlar las faltas. Cuando corrían los 22′ del partido, un tiro libre de los cremas dejó un rebote afuera del área que aprovechó Jesús Castillo, ejecutando así un potente remate. Guillermo Viscarra -portero blanquiazul- respondió, pero dejó otro rebote, el cual fue aprovechado por para marcar el primero. Sin embargo, el delantero partió en posición adelantada y -tras revisión del VAR- la anotación fue anulada, a pesar de los reclamos desde la banca de Jorge Fossati, señalando una posible polémica.

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

