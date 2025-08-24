Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¿Con polémica? El gol anulado a Valera por posición adelantada en Universitario vs. Alianza Lima
Tras un remate de larga distancia de Jesús Castillo, el delantero encontró un rebote y marcó en arco rival. Sin embargo, en la jugada previa se encontraba en posición adelantada, por lo que el gol fue anulado.
Gol anulado a Valera para Universitario vs. Alianza Lima | VIDEO: GOLPERU
Con un inicio de alta intensidad en Universitario vs. Alianza Lima -por la fecha 7 del Torneo Clausura-, el árbitro comenzó a sacar tarjetas amarillas para controlar las faltas. Cuando corrían los 22′ del partido, un tiro libre de los cremas dejó un rebote afuera del área que aprovechó Jesús Castillo, ejecutando así un potente remate. Guillermo Viscarra -portero blanquiazul- respondió, pero dejó otro rebote, el cual fue aprovechado por Alex Valera para marcar el primero. Sin embargo, el delantero partió en posición adelantada y -tras revisión del VAR- la anotación fue anulada, a pesar de los reclamos desde la banca de Jorge Fossati, señalando una posible polémica.
