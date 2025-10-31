Gol de Bernardo Cuesta para el 1-0 de Melgar. (Video: L1MAX)
A los 33′ del primer tiempo, se rompió el empate del vs. , en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 en la . Con la posesión de balón dividida, un contragolpe de los rojinegros desbarató los planes de la defensa blanquiazul. Nicolás Quagliata mandó un balón hacia el campo rival y Johnny Vidales emprendió la carrera. Para su fortuna, se dio un resbalón de Renzo Garcés y pudo seguir en la carrera, encontrando en el área a quien, ante la marca de los defensas, encontró un espacio para poder patear y vencer la portería de Guillermo Viscarra. De esta manera, puso el primero de la noche en el estadio Alejandro Villanueva.

