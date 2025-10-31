Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Con resbalón de Garcés! El gol de Bernardo Cuesta para el 1-0 de Melgar vs. Alianza Lima
A los 33′ del primer tiempo, se rompió el empate del Alianza Lima vs. Melgar, en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 en la Liga 1. Con la posesión de balón dividida, un contragolpe de los rojinegros desbarató los planes de la defensa blanquiazul. Nicolás Quagliata mandó un balón hacia el campo rival y Johnny Vidales emprendió la carrera. Para su fortuna, se dio un resbalón de Renzo Garcés y pudo seguir en la carrera, encontrando en el área a Bernardo Cuesta quien, ante la marca de los defensas, encontró un espacio para poder patear y vencer la portería de Guillermo Viscarra. De esta manera, puso el primero de la noche en el estadio Alejandro Villanueva.
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.