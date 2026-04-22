Cinco minutos más tarde del gol de Alex Valera, Universitario de Deportes volvió a golpear en el marcador. A los 28’, Caín Fara peleó una pelota dentro del área y, tras ganarla, sacó un remate de zurda que venció al portero de Deportivo Garcilaso, estableciendo el 2-0 en el estadio Monumental.

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