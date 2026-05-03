GOL Caín Fara, Universitario 4-1 Juan Pablo II (VIDEO: L1MAX)
GOL Caín Fara, Universitario 4-1 Juan Pablo II (VIDEO: L1MAX)

mandó en Trujillo. Tras el doblete de Edison Flores y el tercero de Miguel Silveira ante , Martín Alaniz puso el descuento en el segundo tiempo de penal. Cuando parecía que el 3-1 no se movía en el marcador, apareció nuevamente en el área y venció el arco de Matías Vega para el 4-1 definitivo a los 90′. Se trató del segundo gol consecutivo del zaguero argentino, quien también anotó ante Nacional en el Monumental por Copa Libertadores.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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