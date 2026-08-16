Gol de César Inga para el 1-0 de Universitario vs. FC Cajamarca. (Video: L1 MAX)
Gol de César Inga para el 1-0 de Universitario vs. FC Cajamarca. (Video: L1 MAX)

Cuando a le estaba costando encontrar los espacios para imponerse a , una pared rompió todo el bloque defensivo del conjunto local. Gianluca Lapadula, con paciencia y –sobre todo– inteligencia, hizo una pared larga al minuto 24 y aprovechó la llegada de desde la izquierda, dejando en jaque a los defensores cajamarquinos. Así, con un toque de cabeza que pocos esperaban, el carrilero zurdo colocó el balón para poner el 1-0 parcial a favor de los cremas en el Estadio Héroes de San Ramón. Sin ser tan arrollador, la ‘U’ empieza a imponerse para soñar con un regreso triunfal a Lima.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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